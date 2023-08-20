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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو بركات: فضلت مصر المقاصة على الزمالك بسبب عقد الناشئين

عمرو بركات
عمرو بركات

تحدث عمرو بركات، لاعب الأهلي السابق، عن كواليس رحيله عن نادي الزمالك والانضمام لمصر المقاصة.


وقال عمرو بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "المدربون في الزمالك كانوا يعرفونني بسبب تواجدي الدائم في منتخبات الناشئين، وعندما وصلت للفريق تم تصعيدي سريعا".


وتابع عمرو بركات: "انضممت للفريق الأكبر مني سنا بـ3 سنوات، ولعبت رفقة علاء علي رحمه الله، وحازم إمام".


وواصل: "قضيت سنتين فقط في فرق الناشئين بالزمالك، قبل أن يتم تصعيدي للفريق الأول تحت قيادة حسام حسن، وبعد 6 أشهر سافرت لقضاء فترة معايشة مع نادي جينت البلجيكي، وخضت مباراتين وديتين، ولكن لم أوفق لذلك عدت إلى الزمالك".


وأتم: "كنت سأوقع على (عقد ناشئين) مع الزمالك، ولكن فضلت الانتقال إلى مصر المقاصة، بعد أن تحدث معي أحد المسئولين هناك وأقنعني بالانضمام".

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