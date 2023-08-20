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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بدء مهرجان انتقال «شعلة أسبوع شباب الجامعات» لتستضيفه «حلوان» سبتمبر المقبل|تفاصيل

اسبوع شباب الجامعات
اسبوع شباب الجامعات

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء مهرجان انتقال "شعلة أسبوع شباب الجامعات" والذي تستضيفه جامعة حلوان سبتمبر ٢٠٢٣، ويهدف المهرجان إلى إنتقال شعلة الأسبوع والترويج له وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وتنتقل شعلة أسبوع شباب الجامعات في 3 مسارات بالجامعات المصرية يبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، ثم من جامعة الزقازيق ثم جامعة قناة السويس إلى جامعة القاهرة، ثم من جامعة المنوفية إلى جامعة المنصورة ثم إلى جامعة كفر الشيخ ومنها إلى جامعة حلوان.

وتنطلق شعلة الأسبوع إلى الجامعات يوم ٢٣ أغسطس في جامعة أسيوط، يوم ٢٤ أغسطس في جامعة المنيا، يوم ٢٨ أغسطس في جامعة الزقازيق، ويوم ٢٩ أغسطس في جامعة قناة السويس، ويوم ٤ سبتمبر في جامعة القاهرة، ويوم ٥ سبتمبر في جامعة المنوفية وجامعة المنصورة، ويوم ٦ سبتمبر في جامعة كفرالشيخ.

ويتضمن مهرجان انتقال الشعلة عدد من الفعاليات والأنشطة بما في ذلك عرض شعلة الأسبوع في مختلف الجامعات التي استضافت الأسبوع من قبل، واستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات مع إظهار كل جامعة الهوية الخاصة بها، وعند التركيب بالشعلة يحمل الشعلة داخل الجامعات أحد أعضاء هيئة التدريس من خريجي جامعة حلوان.

كما تستضيف كليات جامعة حلوان مهرجان انتقال الشعلة التي تنتقل صباح يوم الاثنين ٢١ أغسطس من أمام مبنى رئاسة الجامعة إلى كليات الجامعة والاثنين ٢١ أغسطس في كليات الطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي وكليه الحقوق والتربية، ويوم الثلاثاء ٢٢ اغسطس بكلية التمريض والعلوم والتجارة والآداب، ويوم الاحد ٢٧ اغسطس بكليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية والتربية الفنية، ويوم الاربعاء ٣٠ اغسطس في كليات الصيدلة وهندسة حلوان، والخميس ٣١ اغسطس بكليات التربية الرياضية بنات والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي، والاحد ٣ سبتمبر بكليات التكنولوجيا والتعليم وهندسة المطرية، و ٤ سبتمبر بكليات الفنون التطبيقية والتربية الرياضية بنين، والختام في ٥ سبتمبر كلية الخدمة الإجتماعية.

وتقام فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

أسبوع شباب الجامعات الجامعات المصرية Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة

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