عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تمثل أعباء كبيرة على الحكومة لإيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة العالمية وتداعياتها بأقل خسائر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها اتسم بالشفافية والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين.


وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له من خلال تلبية كافة احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية، علاوة على تحقيق مبدأ الحياد التنافسي وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية البيروقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

مهاجم اسبانيول ليس الأول .. نجوم رفضوا الانضمام إلى النادي الأهلي

تحذير مهم من الإمارات إلى مواطنيها في المكسيك

من القلب.. لميس سلامة تكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية

مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية

خير كتير .. 10 مليارات دولار استثمارات تدخل مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ