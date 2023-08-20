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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال السيدات.. إسبانيا تتقدم على إنجلترا بهدف في الشوط الأول

مباراة إسبانيا وإنجلترا
مباراة إسبانيا وإنجلترا

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب أستراليا، في نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

جاء هدف إسبانيا في مرمى إنجلترا عن طريق اللاعبة أولغا كارمونا في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

ويحلم المنتخبان بتحقيق لقب مونديال السيدات في الظهور الأول بالمباراة النهائية في تاريخهما.

وحصد منتخب السويد برونزية المونديال، بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأكثر تتويجا بكأس العالم للسيدات 4 ألقاب، بينما حصد منتخب ألمانيا البطولة مرتين، بينما حصد النرويج مرة واليابان مرة.

 

اسبانيا انجلترا كأس العالم للسيدات أولغا كارمونا ونديال السيدات

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