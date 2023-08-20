وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي سوهاج وقنا الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأحد مع كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023 – 2024 وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد ، ووضعها علي رأس أولويات خطط الدولة للتنمية والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه، لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد اللواء هشام آمنة ، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج، ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظتى قنا وسوهاج من خلال المكون الثاني، وذلك في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق المحلية والتطوير الحضري وتحسين البيئة وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية، فضلاً عن المكون الاول والذى يركز على تحسين تنافسية المحافظتين من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين نظام الإدارة بها بالإضافة الي تطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بها، وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال ، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأكد محافظي سوهاج وقنا ، على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظتين عن تلك المشروعات ، وقدم اللواء طارق الفقى واللواء أشرف الداودي الشكر لوزارة التنمية المحلية على برامج بناء القدرات والدعم الفني الذى تشرف على تنفيذها مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندية.

IMG-20230820-WA0008