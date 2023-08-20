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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وجهوا ضربة لتاريخنا المشترك.. موسكو تدين الهجوم الأوكراني على محطة قطارات في روسيا

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، الهجوم الأوكراني بواسطة طائرة مسيّرة على مبنى محطة السكك الحديدية في كورسك غربي البلاد.


وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان رسمي: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي المتكرر لنظام كييف الإجرامي، فمن خلال استهداف المدنيين في كورسك، وجّه القوميون الأوكرانيون ضربة لتاريخنا المشترك، ولذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".

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وكان قد أعلن رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا، اليوم الأحد، إصابة 5 أشخاص بهجوم مسيرة أوكرانية على محطة القطارات بمدينة كورسك عاصمة المقاطعة.

وكتب ستاروفويت في صفحته عبر "تلجرام": إن “تعرضت مدينة كورسك لهجوم مسيرة أوكرانية، حيث اصطدمت المسيرة بسطح محطة السكك الحديدية”.

وأضاف حاكم المقاطعة أن ذلك "أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ".

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