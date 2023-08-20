ناقد فني: فيلم "باربي" لم يحقق نجاحا وأفكاره غير منطقية

أكد مصطفى الكيلاني الناقد الفني، أن فيلم "باربي" واجه انتقادات في عدد من الدول وتم منعه من العرض، خاصة أن فكرة الفيلم اعتمدت على التفرقة بين الجنسين وأن العالم لا بد أن يكون به فئة واحدة فقط.

وقال مصطفى الكيلاني، خلال لقاء له مع برنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، إن فيلم "باربي"، لم يحقق أي نجاح ولم يحقق الإيرادات المطلوبة، ولم يثر أي جدل يذكر، مؤكدا أن أفكاره غير منطقية

تجاهل جنس على حساب آخر

وتابع الناقد الفني مصطفى الكيلاني، أن الأفكار التي يدعو لها فيلم "باربي" غير منطقية، خاصة أن العالم يتكون من جنسين رجل وامرأة والحياة متواجدة من خلال هذا التنوع، ولا يمكن أن يتم تجاهل جنس على حساب جنس.