رشا الظنحاني: جميع الدول تتعلم من الفن المصري

ضمن أفضل السيدات المؤثرات في العالم..

أكدت رشا الظنحاني، المنتجة وسيدة الأعمال العربية، أنها سعدت بشكل كبير بإختيارها من مجلة “فوربس” ضمن أفضل السيدات المؤثرات في العالم.

وقالت رشا الظنحاني، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن جميع الأفلام والمسلسلات والفنانين الكبار من مصر، وجميع الدول تتعلم من الفن المصري.

سيتم الإعلان عنهم قريبا

وتابعت المنتجة وسيدة الأعمال، أن أول فيلم سأقوم بانتاجه سيكون عمل كوميدي، وسيليه أعمال درامية، مؤكدة أنه سيكون هناك مشاركة من نجوم شباب، سيتم الإعلان عنهم قريبا.