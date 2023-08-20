آلاف يفرون من منازلهم بعد هجوم للمتمردين جنوب السودان

فر آلاف الأشخاص من منازلهم في عاصمة ولاية جنوب كردفان في السودان بعد هجوم شنته الحركة الشعبية لتحرير السودان - جماعة الشمال المتمردة، وهي واحدة من ثلاث قوى تقاتل الآن في المنطقة.

كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تحاول الاستيلاء على المدينة من الجيش النظامي المعروف باسم القوات المسلحة السودانية، منذ يونيو، عندما دخلت الصراع الذي اندلع في أبريل بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، والقوات شبه العسكرية، قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ووفقا لما نشرته الجارديان، قال أحد سكان عاصمة الولاية، كادقلي، "الوضع سيء". هربت العائلات من دون طعام ولا نقود. حتى المنظمات غير الحكومية الدولية لم تستطع إطعامهم".

قال الساكن إن المدنيين يبحثون عن ملاذ في المدارس والمساجد في الأحياء الشرقية من كادقلي. وكان البعض قد وصل مؤخرًا إلى كادقلي بعد أن فروا سابقًا من الخرطوم، عاصمة البلاد والتي كانت مسرحًا لأشهر من القتال العنيف.

ينشط عدد من الجيوش والميليشيات في المناطق الجنوبية والغربية المضطربة في السودان، وسيثير تقدم الحركة الشعبية لتحرير السودان مخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

في إشارة إلى الطبيعة الفوضوية الثلاثية للصراع في الولاية، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الدبيبات الاستراتيجية، التي تربط جنوب كردفان ببقية السودان بشبكة من الطرق والسكك الحديدية.

أغلقت القوات المسلحة السودانية الطرق التي تربط كادقلي والدلنج في محاولة لمنع الفارين من تقدم الحركة الشعبية لتحرير السودان. ومع ذلك، تمكنت مئات العائلات من الخروج من كادقلي في يونيو ويوليو، وتوجه الكثير منها إلى الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان المجاورة.

الأبيض هي نفسها نقطة ساخنة للقتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لكن علي الشرقاوي، مدرس في مدرسة ابتدائية في كادقلي، قال إن الكثير من الناس ما زالوا يعتبرون ذلك رهانًا أكثر أمانًا. قال الشرقاوي: "قد تسقط كادقلي في حرب أهلية بسرعة كبيرة". "لدينا تاريخ في ذلك، وكل العناصر موجودة هنا الآن."

فقد الشاب البالغ من العمر 36 عامًا وظيفته كمدرس عندما بدأت الحرب، وبدأ العمل في السوق. ومع ذلك، مثل عدد لا يحصى من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، لم يتلق راتبه منذ شهور.

قال الشرقاوي: "لا أريد المغادرة، لقد سئمت الهروب"، موضحًا كيف اضطر مرتين لمغادرة منزل عائلته في قرية في جنوب كردفان بسبب القتال منذ 2011.

أزهير ضاحية، مهندسة ومتطوعة في مجال حقوق المرأة في منظمات غير حكومية مختلفة، قالت إن الكثير من الناس لقوا حتفهم في هجمات الحركة الشعبية لتحرير السودان على قرى حول كادقلي. وقالت: "كان بعض الناس قد نزلوا للتو من الخرطوم ووجدوا أنفسهم يهربون مرة أخرى".

وأضاف "الوضع يزداد سوءا خاصة بعد قرار الجيش إغلاق الطريق الذي يربط الخرطوم بكردفان ودارفور".

وقال الضاحية إن كل مركبة على الطريق تعتبر هدفا عسكريا، لذلك لم تدخل البضائع إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها. ونتيجة لذلك، كان الناس يدفعون مبالغ أكبر بكثير من المعتاد مقابل البضائع المهربة من جنوب السودان.

تأسست الحركة الشعبية لتحرير السودان من قبل منظمات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان ذات الغالبية العظمى من جنوب السودان والتي بقيت في السودان بعد تصويت جنوب السودان على الاستقلال في عام 2011. وقد اشتعل الصراع المستمر على المستوى المنخفض بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية مع اندلاع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

عادت قوات من جماعة متمردة أخرى، جيش تحرير السودان المتمركز في دارفور، والتي تقاتل كمرتزقة في ليبيا، إلى دارفور بغرب السودان في الأسابيع الأخيرة، بحسب المصادر. قامت القوات بعدد من المحاولات الفاشلة لعبور الحدود الليبية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأشارت المصادر إلى أن قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيش تحرير السودان اجتمعت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإجراء محادثات غير رسمية مع قوات الدعم السريع.

استؤنفت المعارك يوم الخميس في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لتعطيل ما يقرب من شهرين من الهدوء في المدينة ذات الكثافة السكانية العالية التي أصبحت ملجأ من القصف والنهب والاغتصاب والقتل التي وردت أنباء عن وقوعها في أجزاء أخرى من دارفور.

قال شمائل النور، المحلل السياسي المقيم في الخرطوم، إن حركة الجماعات المتمردة في غرب وجنوب السودان كانت متوقعة، بالنظر إلى "ضعف" القوات المسلحة السودانية.

وقال نور: "بالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان، إنها فرصة جيدة لهم للسيطرة على مناطق جديدة". "لا أعتقد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تقف إلى جانب أي من الجانبين يقاتلان في الخرطوم، لكنهم قد يكونون يهدفون إلى المفاوضات المقبلة عندما يقدم كل جانب ما لديه على طاولة المفاوضات."

أدى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 3900 شخص في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لتقدير متحفظ من قبل مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح. يُعتقد أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير، حيث يقيد القتال الوصول إلى العديد من المناطق.