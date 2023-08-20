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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القائد السابق للقوات الخاصة الكورية: تدريبات درع الحرية ليس لها صلة بالصين

تدريبات درع الحرية
تدريبات درع الحرية

قال الفريق تشون إنبم القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، إن قمة كامب ديفيد مع أمريكا واليابان وتدريبات "درع الحرية 23" مع أمريكا تتزامن من قبيل الصدفة، لكن القمة والتدريبات مرتب لهما من وقت طويل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من سول مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة وهذه التدريبات تعكس مدى قوة الولايات المتحدة في علاقاتها مع كوريا الجنوبية، والآن مع اليابان، وأن هناك إرادة مشتركة بين الدول الثلاث لمواجهة أي تهديدات أمنية معا.

درع الحرية 23 

وأوضح أن تدريبات درع الحرية 23 ليس لها أي صلة بالصين، بل هدفها الأول ردع أي تهديدات من جانب كوريا الشمالية، وتنفذ بشكل ثانوي ولديها أغراض دفاعية وتدريب أطقم العمل والقادة على العمل الجماعي وتعزيز المواءمة العملياتية.

ولفت لقائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، إلى كوريا الجنوبية بحاجة إلى التدريب وتعزيز برامج التدريب لكل الأفراد والضباط والقادة، وهذا التدريب "درع الحرية 23" يستهدف هذا الأمر بالأساس.

الولايات المتحدة أمريكا واليابان كورية الجنوبية كوريا الشمالية كامب ديفيد كوريا الجنوبية الكورية الجنوبية

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