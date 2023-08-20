الموسم الجديد صعب .. تعليق مثير من شوبير بشأن استعدادات لاعبي الأهلى للموسم الجديد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن استمرار متابعة الجهاز الفني للنادي الأهلي للاعبين خلال فترة الاجازة .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر:" الاهلي في اجازه لكن هناك برنامج موضوع للاعبين جميعا ايا كان مكان تواجدهم وبيتم مراجعته باستمرار والحقيقه كل اللاعبين ملتزمين جدا بتنفيذه .. الكل عارف ان الموسم الجديد صعب والمنافسه لحجز مكان في الفريق ستكون اصعب ".



وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.