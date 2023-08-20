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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراجل كويس .. أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام

عادل إمام
عادل إمام

حسم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين حالة الجدل المثارة خلال الفترة الماضية حول حقيقة مرض الفنان عادل إمام، وحالته الصحية بسبب كثرة الأنباء المتداولة عنه منها وفاته مؤخرا. 

وقال  أشرف زكي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:" على مسئوليتي الشخصية.. الراجل كويس وزي الفل"، وذلك ردا على شائعة وفاته اليوم. 

وعن عدم ظهور الفنان عادل إمام مؤخرا، وإمكانية تصوير فيديو معه لطمئنة الجمهور عنه قال الدكتور أشرف زكي:" لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية" .

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة ، الفنانة مادلين طبر، بعدما طالبت باقتحام الفيلا التي يسكن فيها عادل إمام تحت مزاعم الاطمئنان عليه، قائلة: "هذا التصريح يحتاج إلى وقفة، فقد يجعلها تتعرض للمساءلة القانونية .. أنتِ فاكرة نفسك رايحة تقتحمي عشة فراخ؟!".

وقالت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أقدم بلاغا في مادلين طبر بسب دعوتها لاقتحام الفيلا، ما قالته غير قانوني بالمرة، كيف علمتِ أن هناك أشخاصا اقتحموا بيته للاطمئنان عليه؟!".

وأضافت الإعلامية: "انتِ لستِ من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة .. تحدثت عن يسرا ولبلبة رغم أنهما عشرة العمر، وبالتالي فإنهما عندما يدخلان بيته لا مشكلة في ذلك .. أنتِ حاشرة نفسك ليه؟!".

عادل إمام اشرف زكي أشرف زكى نقيب الممثلين الحالة الصحية للفنان عادل إمام الدكتور أشرف زكى الاعلاميه بسمة وهبة

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