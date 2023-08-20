الراجل كويس .. أشرف زكي يحسم الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام

حسم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين حالة الجدل المثارة خلال الفترة الماضية حول حقيقة مرض الفنان عادل إمام، وحالته الصحية بسبب كثرة الأنباء المتداولة عنه منها وفاته مؤخرا.

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:" على مسئوليتي الشخصية.. الراجل كويس وزي الفل"، وذلك ردا على شائعة وفاته اليوم.

وعن عدم ظهور الفنان عادل إمام مؤخرا، وإمكانية تصوير فيديو معه لطمئنة الجمهور عنه قال الدكتور أشرف زكي:" لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية" .

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة ، الفنانة مادلين طبر، بعدما طالبت باقتحام الفيلا التي يسكن فيها عادل إمام تحت مزاعم الاطمئنان عليه، قائلة: "هذا التصريح يحتاج إلى وقفة، فقد يجعلها تتعرض للمساءلة القانونية .. أنتِ فاكرة نفسك رايحة تقتحمي عشة فراخ؟!".

وقالت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أقدم بلاغا في مادلين طبر بسب دعوتها لاقتحام الفيلا، ما قالته غير قانوني بالمرة، كيف علمتِ أن هناك أشخاصا اقتحموا بيته للاطمئنان عليه؟!".

وأضافت الإعلامية: "انتِ لستِ من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة .. تحدثت عن يسرا ولبلبة رغم أنهما عشرة العمر، وبالتالي فإنهما عندما يدخلان بيته لا مشكلة في ذلك .. أنتِ حاشرة نفسك ليه؟!".