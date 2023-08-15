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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: أسعار الكتب الخارجية كارثة.. وكتاب رياضيات بـ 840 جنيها

قالت الإعلامية  بسمة وهبة  ، إنها تشفق على كل المصريين وبخاصة أولياء الأمور، حيث سيبدأ العام الدراسي بعد أسابيع قليلة، واصفة أسعار الكتب الخارجية بأنها كارثة ومصيبة.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أسعار الكتب الخارجية خيالية وفيها سوق سوداء، للأسف كل شيء من حولنا أصبح به سوق سوداء، وأصبح التجار الجشعون يحققون أرباحا طائلة على حساب جيوب المصريين، والكتاب الخارجي الذي كان سعره 30 جنيها ارتفع ثمنه ووصل إلى 600 جنيه لتلميذ في ابتدائي".

وتابعت: "اللي عنده 4 أولاد يعمل ايه؟! حرام عليكم يجيب بـ5 آلاف جنيه كتب خارجية في الترم، لا يمكنني استيعاب هذه الأسعار، كما أن سعر أحد الكتب الخارجية في مادة الرياضيات بالثانوية العامة بلغ 840 جنيها".
 

بسمة وهبة ثانوية العامة توك شو الكتب الخارجية الثانوية العامة

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