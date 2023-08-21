اهتموا بيها.. طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد

تستمر المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا في الظهور، وتسبب القليل من القلق حول العالم لأنها معدية للغاية وتنتشر بسرعة.

لذلك يجب الحرص على اتباع طرق الوقاية للحماية من فيروس كورونا .

طرق الوقاية من فيروس كورونا

حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين ، حتى لو لم يبدوا أنهم مرضى.

تجنب الحشود والاتصال الوثيق.

ارتدِ قناعًا مناسبًا عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكنًا وفي أماكن سيئة التهوية.

نظف يديك بشكل متكرر بمطهر اليدين المحتوي على الكحول أو الصابون والماء.

قم بتغطية فمك وأنفك بكوع أو منديل عند السعال أو العطس.

تخلص من المناديل الورقية المستعملة فورًا ونظف اليدين بانتظام.

إذا ظهرت عليك أعراض أو كانت نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية ، فقم بالعزل الذاتي حتى تتعافى.

ارتدي قناعك بشكل صحيح:

تأكد من أن قناعك يغطي أنفك وفمك وذقنك.

نظف يديك قبل وضع القناع ، وقبل خلعه وبعده ، وبعد أن تلمسه في أي وقت.

عند خلع القناع ، احفظه في كيس بلاستيكي نظيف ، واغسله يوميًا إذا كان قناعًا من القماش أو تخلص منه في سلة المهملات إذا كان قناعًا طبيًا.

لا تستخدم الأقنعة مع الصمامات.

المصدر: boldsky