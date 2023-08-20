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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

التين
التين

يعتبر التين البرشومي من ثمار الصيف المفيدة لصحة الإنسان ، إلا أن هناك مجموعات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية .

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الأشخاص الممنوعون من تناول التين البرشومي

1- مرضى السكر

التين له آثار سلبية على صحة مرضى السكر عند تناوله بكميات كبيرة ، والسبب بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكريات التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين في الجسم.

2- مرضى الحساسية من التين 

خطورة تناول التين عند التحسس منه ، لأنه يحفز جهاز المناعة على إنتاج الهيستامين والذي بدوره يؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض مثل الطفح الجلدي والحكة وتورم الوجه. والسعال وضيق التنفس.

3- مرضى القولون العصبي
وأوصت مرضى القولون العصبي بتقليل التين أو الابتعاد عنه ، لاحتوائه على سكر الفركتوز الذي يصعب على الجهاز الهضمي التعامل معه ، مما يسبب الإمساك وانتفاخ البطن وتشنجات المعدة

التين التين البرشومى الممنوعون من تناول التين البرشومي السكر القولون العصبي

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