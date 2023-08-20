القومي للمرأة بالبحر الأحمر ينفذ مأمورية تصوير لـ47 سيدة لاستخراج البطاقة الشخصية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، مأمورية تصوير لـ47 سيدة وفتاة بمقر السجل المدني لمدينة رأس غارب، بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"، حيث أدار فعاليات المأمورية، شيرلي بدر، وإيناس عبدالمعطي، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بمدينة رأس غارب.

يأتي هذا المشروع من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

وفى سياق آخر انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر بالكشف عن 1310 مواطنين خلال شهر أغسطس ، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

وقام فريق قوافل محافظة البحر الاحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر اغسطس على مدار 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب و القصير و مرسى علم و الشلاتين و سفاجا فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و تحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر