كاتب سياسي: روسيا لديها سياسة "لا مبالاة" في التعامل مع تصريحات الغرب

قال الكاتب السياسي ديمتري بريجع، إن روسيا لديها سياسة معينة للتعامل مع التصريحات التي تصدر من الطرف الأوكراني ومن الغرب عموما، وهي عدم المبالاة بهذه التصريحات.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من موسكو مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تبادلا للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن محطة زابوريجيا النووية، فأوكرانيا اتهمت روسيا بوضع أسلحة في المحطة، بينما روسيا اتهمت أوكرانيا باستهداف المحطة لخلق كارثة.

ضم شبه جزيرة القرم

ولفت إلى أن كل التصريحات الغربية تتعمد الضغط على روسيا، وهذا منذ 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم، وعلى الرغم من أهمية محطة زابوريجيا بالنسبة لروسيا، فإن موسكو تتجاهل هذه الاتهامات.

وشدد على أن الدول الغربية والطرف الأوكراني اتهموا روسيا بوضع أسلحة في المحطة، لكن لم يقدم أي منهم أي دليل مباشر على أن روسيا فعلا وضعت أسلحة في محطة طاقة نووية.