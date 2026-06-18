إمام عاشور بين الكبار.. تعرف على أبرز نجوم الجولة الأولى في مونديال 2026

تواجد النجم المصري إمام عاشور ضمن قائمة أبرز لاعبي الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في مستهل مشواره بالبطولة.

وشهدت الجولة الافتتاحية من المونديال تألق عدد من النجوم العرب والعالميين في ظل منافسات قوية ومباريات حافلة بالإثارة، أسفرت عن بروز أسماء خطفت الأضواء مبكرا سواء بالتسجيل أو بصناعة الفارق لمنتخباتها.

حضور عربي لافت في الجولة الأولى

برزت مجموعة من اللاعبين العرب ضمن قائمة المتألقين في الجولة الأولى حيث جاء الأردني علي علوان بعد تسجيله هدف منتخب بلاده الوحيد في شباك النمسا خلال مشاركته التاريخية رغم خسارة الأردن بنتيجة 3-1 ليحصد جائزة رجل المباراة.

علي علوان

كما واصل الحضور العربي تألقه من خلال النجم المصري إمام عاشور الذي سجل هدف منتخب مصر الوحيد في مواجهة بلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1، ليؤكد أهميته الكبيرة في بداية مشوار الفراعنة بالمونديال.

وفي السياق ذاته، تألق الحارس القطري محمود أبو ندى بعد أداء مميز أمام سويسرا ليقود منتخب بلاده إلى تعادل ثمين ويحصد جائزة رجل المباراة.

محمود أبو ندى

نجوم عالميون يخطفون الأضواء

على الصعيد العالمي، شهدت الجولة الأولى بروز عدد من أبرز نجوم كرة القدم، حيث حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة رجل المباراة أمام المغرب بينما نال الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الجائزة في مواجهة السعودية.

وواصل النرويجي إيرلينج هالاند تألقه بتسجيل هدفين في فوز منتخب بلاده على العراق بنتيجة 4-1، فيما خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار بعد تسجيله هاتريك في شباك الجزائر خلال الفوز 3-0.

ليونيل ميسي رجل مباراة الأرجنتين والجزائر

كما تألق السويدي ألكسندر إيزاك بقيادته منتخب بلاده لانتصار كبير على تونس بنتيجة 5-1، في حين شملت قائمة المتألقين أسماء أخرى مثل يان ديوماندي من ساحل العاج، وفوزينيا من الرأس الأخضر، وأنطوان سيمينيو من غانا.

إمام عاشور يواصل كتابة اسمه في المونديال

ويعكس تواجد إمام عاشور ضمن أبرز نجوم الجولة الأولى البداية القوية للاعب مع منتخب مصر، وسط تطلعات بمواصلة التألق في الجولات المقبلة وتعزيز حظوظ الفراعنة في المنافسة على بطاقة التأهل في البطولة العالمية.