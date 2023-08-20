هاتفيا.. وزير الرياضة يهنئ مصطفى حسين بفوزه بذهبية بطولة العالم للمصارعة الرومانية

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مصطفي حسين، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية لوزن – 67 كجم، في بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا بالأردن.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعب على الانجاز الكبير الذي قام به وتغلبه في المباراة النهائية على لاعب أرمينيا بنتيجة 4-2.

واشار وزير الرياضة ان هذه النتيجة جاءت بعد مجهود كبير من اللاعب والدولة المصرية التي تقف مساندة لجميع اللاعبين في مختلف المحافل الدولية.

واكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق إنجازات متتالية على كافة الأصعدة القارية والعالمية.