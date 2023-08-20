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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدو ينضم لـ جهاز بيراميدز الفني

جدو
جدو

انضم محمد ناجي جدو للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر التي تضيف للفريق في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

وتواجد جدو في تدريب فريق نادي بيراميدز والذي جرى صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي، تحضيرا للمرحلة المقبلة التي يستعد فيها الفريق للموسم الجديد وقبل مشاركة أولى منتصف الشهر المقبل في دوري أبطال أفريقيا، واجتمع مع الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، قبل أن ينضم للتدريبات مع الجهاز الفني.

وجدو يعتبر من أهم لاعبي كرة القدم المصرية خلال السنوات الماضية، حيث يمتلك في رصيده العديد من البطولات سواء مع الأندية أو المنتخبات.

وتوج جدو بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر عام ٢٠١٠ وتوج هدافا للبطولة برصيد ٥ أهداف، كما حقق الدوري المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة.

ولعب جدو خلال مشواره مع العديد من الأندية والبداية في دمنهور ثم الاتحاد السكندري والأهلي ورحلة احتراف في هال سيتي الإنجليزي والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة قبل إعلان اعتزاله في عام ٢٠٢٠ ويبدأ بعدها مسيرته التدريبية في نادي المقاولون العرب قبل أن ينضم لجهاز باتشيكو في بيراميدز.

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