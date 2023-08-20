خطوات هامة يجب اتباعها قبل تناول هذا المشروب صباحا

يعتاد بعض الأشخاص على شرب القهوة صباحًا فور الاستيقاظ من النوم، لاعتقادهم أن تناولها في في الصباح ،قد يساعد على الشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وزيادة التركيز ، وعلى الرغم أن القهوة تعالج مستويات الجلوكوز في الدم، وتحمي من مرض الزهايمر، وتجنب قصور القلب، وكذلك تحمي الكبد، وفقًا لموقع roastycoffee ،هناك بعض الأشياء التي يجب عليك اتباعها قبل تناول القهوة في الصباح.



نصائح هامه يجب اتباعها قبل تناول القهوة في الصباح:



عدم شرب القهوة على الريق:

عدم شرب القهوة على معدة فارغة ، لذا يجب تناولها بعد وجبة الإفطار بنصف ساعة على الأقل، وذلك لتقليل استجابة الإجهاد ،ويمكن أن يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى إطلاق هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول.

شرب كميات كافية من الماء :



الحرص على تناول كمية كافية من الماء قبل تناول القهوة ،كما تساهم القهوة في زيادة الشعور بالعطش، لذلك ينصح بتناول كميات كافية من الماء قبل شرب القهوة، وذلك لتجديد ترطيب الجسم ،لان تناول القهوة يجفف الجسم أثناء النوم، ويمكن أن يسبب ذلك الأمر في المزيد من نقص نسبة المياه في الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية:

الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية بعد شرب القهوة يساعد على نمط حياة مستقر وعدم ممارسة الرياضة يمكن أن يجعلك قلقا، ويزيد من مستويات التوتر، وبالتالي من المهم محاولة جعل الكافيين جزءًا من عملك الروتيني اليومي فقط بعد الانتهاء من التمرين.



تناول المزيد من الألياف والبروتين:



يوصي الأطباء ببدء اليوم بالأطعمة الصغيرة الغنية بالألياف والبروتين، مثل بذور الشيا والبيض ومنتجات الألبان الصحية، لأن تنتج القهوة على معدة فارغة الكورتيزول، والذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، ومن ثم الإصابة بالالتهاب.