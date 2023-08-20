الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يوضح شروط القبول والتخصصات المضافة حديثا

قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن قطاع كليات المجموعة الصحية يتكون من 7 كليات، كما انه تم إضافة تخصصات في الجامعات الأهلية.



وأضاف "محمد حلمي الغر" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، :" قمنا بإضافة مجال الترجمة مع الإعلام لكى يستطيع أن يعمل الخريج في عدد من المجالات".

وأكمل :"ضفنا في مجال الحاسب الآلي تخصص الذكاء الاصطناعي، وهذا المجال يتقدم بشكل كبير، وأصبح هناك كثافة في الدراسة"، منوها بأن شروط الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية الالتزام بالحد الأدنى للمجموع.

واسترسل: نفضل عدم إجراء اختبارات قبل القبول، ولكن نفضل الاختبارات بعد القبول، سواء في الجامعات الأهلية والخاصة.

