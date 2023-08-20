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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 منح مجانية بالمعهد العالي للسياحة برأس سدر .. وخصم لأبناء جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

اعلن معهد سيناء العالي للسياحة بجنوب سيناء،  عن عدد خمس منح دراسية كاملة  بالمصروفات الدراسية تحمل اسم " منحة اللواء  خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بالمعهد العالى للسياحه فى رأس سدر للطلاب المتفوقين من جنوب سيناء والاعلى درجات من المتقدمين لتلك المنح سواء من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام او ما يعادلها او الدبلومات الفنية ودبلوم الثانويه الفندقيه " وتلك المنح غير شامله السكن و الاقامة والوجبات و الإعاشة والتنقلات" .

هذا ويتم التقدم لتلك المنح بمبنى ديوان عام المحافظة بطور سيناء بإدارة الشئون الإدارية ولمدة 10 أيام بطلب باسم محافظ جنوب سيناء  ويرفق مع الطلب صورة الشهادة الحاصل عليها الطالب هذا العام وصورة الرقم القومى للطالب ووالده او ولي امره وصورة شهادة الاعدادية الابتدائية.

بالاضافة لخصم قدره ألف جنيه مصري لكل من يحمل عنوانه في بطاقة الرقم القومي "محافظة جنوب سيناء" وهذا بخلاف المنح الخمس المتقدم ذكرها.

يشار الي ان معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر اختير من أفضل خمسة معاهد في قطاع التعليم السياحي و الفندقي حسب التصنيف الرسمي لوزارة التعليم العالي لعام .2023.
 

منحة معهد سيناء

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معهد سيناء للسياحة منح تعليمية وتخفيض ابناء جنوب سيناء

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