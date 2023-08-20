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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني يعلق على مرور 80 سنة للعلاقات المصرية الروسية

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

خصص برنامج “الطبعة الأولى” تقديم الإعلامي “أحمد المسلماني، والمذاع على قناة ”الحياة"، فقرة خاصة للحديث عن العلاقات المصرية الروسية.

وقال “أحمد المسلماني”، أن مر مايقارب من 80 سنة على العلاقات المصرية الروسية، متابعا: خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عام 2019 تم طرح فكرة تجمع روسيا والدول الافريقية في قمة.


واسترسل: تم عقد القمة برئاسة الزعيمين السيسي وبوتين وحققت نجاحا كبيرا، خلال عام 2019، متابعا: القمة الأفريقية الروسية الأولى، حققت نجاحا باهرا، تسبب في عقد قمة ثانية في سان بطرسبرج بحضور 17 دولة أفريقية.

وأكمل: القمة الثانية شهدت وجود أكثر من 50 ممثلا عن دولة افريقية، متابعا: الرئيس السيسي التقى مع نظيره بوتين في قمة ثنائية على هامش القمة، وتم دعوة الرئيس السيسي للغداء، للنقاش حول قضايا ثنايئة وعالمية.


 

العلاقات المصرية الروسية احمد المسلماني روسيا السيسي بوتين

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