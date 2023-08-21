الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لأداء الجبر

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات ، على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، استعدادا لأداء امتحان الدور الثانى في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

كما يتوافد الآن طلاب مدارس المتفوقين على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الخاصة بهم ، استعدادا لآداء امتحانى مادتى "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

وقد تلقت جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم ، أكدت على ضرورة تفتيش جميع الطلاب بالعصا الإلكترونية على مداخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لضبط أي وسائل غش قد يخفيها بعض الطلاب قبل بدء كل امتحان.

قد سارت أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ انطلاقها السبت الماضي ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.