عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالب بـ الجلالة: نظام الجامعة مختلف ويواكب العصر والتكنولوجيا

زياد هشام، طالب بجامعة
زياد هشام، طالب بجامعة الجلالة

قال زياد هشام، طالب في برنامج الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، إن التخصص بالجامعة الأهلية يكون من السنة الأولى، و قاموا بإنتاج فيلم قصير بمساعدة الجامعة من خلال توفير كل ما يحتاجوه للتصوير، فهم يبدأوا بالجانب العملي قبل النظري.

 

وأوضح "هشام"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن جامعة الجلالة في طريق العين السخنة، و نظامها جديد و يختلف عن باقي الجامعات، فهو يواكب العصر و التكنولوجيا على عكس الطريقة التقليدية المُتبعة لدى باقي الجامعات.

 

تقدم على شكل برامج

وأضاف، أن التخصصات بالجامعة تُقدم على شكل برامج، و ذلك بجانب الشراكة بينها و بين جامعة بالخارج.

جامعة الجلالة الجامعة الأهلية الجانب العملي الإنتاج الإعلامي التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

ترشيحاتنا

حان وقت الأمطار الرعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مكتب التأمينات بـ"الصحفيين" يبدأ العمل اليوم الاثنين

داخل الحمام.. وفاة مفاجئة لطيار في الهواء| تفاصيل

فوائد تناول الكركم ومخاطر الإفراط فيه.. خبير تغذية يوضح

عقب الاتفاق الأخير.. بدء تفريغ شحنة نفط إيرانية احتجزتها أمريكا

بقوة 880 حصان .. تعديل مميز لسيارة BMW من GP INFINITAS |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ