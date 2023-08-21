طالب بـ الجلالة: نظام الجامعة مختلف ويواكب العصر والتكنولوجيا

قال زياد هشام، طالب في برنامج الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، إن التخصص بالجامعة الأهلية يكون من السنة الأولى، و قاموا بإنتاج فيلم قصير بمساعدة الجامعة من خلال توفير كل ما يحتاجوه للتصوير، فهم يبدأوا بالجانب العملي قبل النظري.

وأوضح "هشام"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن جامعة الجلالة في طريق العين السخنة، و نظامها جديد و يختلف عن باقي الجامعات، فهو يواكب العصر و التكنولوجيا على عكس الطريقة التقليدية المُتبعة لدى باقي الجامعات.

تقدم على شكل برامج

وأضاف، أن التخصصات بالجامعة تُقدم على شكل برامج، و ذلك بجانب الشراكة بينها و بين جامعة بالخارج.