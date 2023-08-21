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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أي نوع منه مؤلم.. استشاري طب نفسي يوضح أقسى أنواع الرفض

دكتور نبيل القط
دكتور نبيل القط

أكد الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي أن أي نوع من أنواع الرفض مؤلم، و أقسى أنواع الرفض هو رفض الأسرة، و خاصة بمرحلة الطفولة لأنها تؤسس العلاقة بالرفض بعد ذلك.

 

وأوضح نبيل القط، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن بعض الأشخاص يكونوا حساسين أكثر من الغير بسبب موقف منذ الطفولة أشعرهم بالرفض.

 

ونوه، إلى أن هناك أشخاص لديهم حساسية عالية تجاه الرفض لدرجة أن أبسط أنواع الرفض تلمسهم من الداخل و تحرك مشاعر الرفض القديمة التي عانوا منها منذ الطفولة.

التكوين البيولوجي

وتابع، أن أحيانا كثيرة لم يكن هناك أي خبرات مؤلمة بالطفولة لكن التكوين البيولوجي للأب أو الأم أو الأسرة بأكملها تشعر بالقلق و الحساسية بشكل عام، و هذا ما يدفعهم لإثارة القلق في حالة عدم حدوث ما يتوقعونه. 

الرفض رفض الأسرة الطفولة حساسية خبرات مؤلمة التكوين البيولوجي القلق

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