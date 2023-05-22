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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فشل الآخرين.. استشاري طب نفسي يوضح أسباب وجود الشخص الحقود

إستشاري الطب النفسي
إستشاري الطب النفسي

قال الدكتور نبيل القط إستشاري الطب النفسي، إن هناك فرق بين الغيرة الإيجابية و النفسنة، موضحا أن الغيرة شعور طبيعى، و لكن المؤلم هو الغيرة لدرجة الحقد أو الدعوة على الشخص.

و أوضح "القط"، خلال لقائة ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية"النهار"، أن الشخص الغيور بحقد يكون نتيجة لبعض أنواع التربية أو المشاكل النفسية مثل: الشعور العميق بالدونيةأو النرجسية.

و أضاف إستشاري الطب النفسي، أن التربية القائمة على الروح الفردية و التي هي بدون تعاطف من الأخر، و الذي يقوم عليها بعض الأباء حاليا مع أبنائهم ، تقطع أواصل التعاطف و تقلل الروح الجماعية بين الأطفال و بعضها، و تزداد مع الوقت و تتحول إلى شعور نرجسي و يكون التعامل بمبدأ "أنا أو الأخر".

و أشار "القط"، إلى أن هذه الروح الفردية عالمية و لها علاقة بالموبايل و السوشيال ميديا و غياب الحوار بين الأفراد و بعضها، و كل فرد أصبح لديه له عالم منفرد يفصله عن الأخر، و نمو ذلك و تعمقة في جذور النفسية الإنسانية الحديثة يزيد من الروح النرجسية.

و تابع، أن الروح التنافسية على مستوى المؤسسات الكبرى تزود من الإنتاجية و الإبداع، و أن المؤسسات الكبرى  تسعي اليوم لخلق التعاون بين موظفيها، على أساس " أحنا مش أنا".

نبيل القط استشاري الطب النفسي الغيرة الإيجابية النفسنة الحقد

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