المنافسة أحد عوامل النجاح.. طبيب نفسي يتحدث عن أهم وأكبر المنافسين بالعالم

روى الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، قصة إستييف جوبس مؤسس شركة أبل و منافسة بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت.

و أشار "القط" خلال لقائة ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية"النهار"، إلى أن شركة أبل كانت تنهار في فترة ما بالثمانينات، و حينها طلب إستيف من منافسه أن يساعدة، و هذه المساعدة ستعود عليهم بالنفع سويا.

و أضاف"القط"، أن بسبب مساهمة بيل جيتس لنجاح منافسه، فعاد عليه بنجاحه هو الأخر، معقبا: " أحنا بننجح مع بعض مش لوحدنا".

لكي أنجح لابد أن يفشل الأخر

و لفت إلى أن هناك بعض البشر يسيروا بقاعدة "لكي أنجح لابد أن يفشل الأخر"، و ذلك عكس ما تصرف به بيل جيتس و إستييف جوبس، و برغم من كونهم منافسين لكنهم تعاونوا لينجحوا.

و تابع، أن المنافسة أحد عوامل النجاح، و أن المنافسة السلبية لها مصادر متعددة إما في الرأسمالية التي تحيي الروح الفردية بشكل مدمر، أو في تربية الأبناء ليصبحوا أفضل من غيرهم في التعليم، أو المشاكل نفسية تتمثل في النرجسية أو الدونية .