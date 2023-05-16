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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة تفتح النار على منتقدي نادية الجندي وممارستها للرياضة

الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن الفنانة نادية الجندي، حملت عنوان "نادية الجندي الحياة كما يجب أن تكون"، قائلة :"صور نادية الجندي تدعو للفرحة، والبهجة، وتؤكد أن العمر مجرد رقم".

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وقالت مفيدة شيحة، إن البوست بتاع نادية الجندي ايجابي، ونشرها لصورها وهى تلعب الرياضة أمر في غاية الروعة، مضيفة أنه فكرت اذهب للمدرب بتاعي، وطلبت منه أني اكون في نفس رشاقتها لما أكبر.

 

السوشيال ميديا


وأضافت مفيدة شيحة، أن من يكتب تعليقات سلبية عن بوست نادية الجندي على السوشيال ميديا يروح يعمل مثلها، مقدمة التحية للفنانة نادية الجندي، واعتبرها مثل قوي للشباب الدائم.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، نشرت الفنانة نادية الجندي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام ، وظهرت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية داخل الجيم وعلقت على الصور قائلة: "مساء الجمال والسعادة والرياضة ، وأجمل اللحظات الحلوة مع صديقاتي ".

مفيدة شيحة نادية الجندي الفنانة نادية الجندي الإعلامية مفيدة شيحة برنامج الستات

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