قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب التمريض: المجلس الصحي المصري يسهم في رفع كفاءة العاملين

من مشاركة نقيب التمريض في المؤتمر العالمي للسكان
من مشاركة نقيب التمريض في المؤتمر العالمي للسكان
الديب أبوعلي

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، اليوم في جلسة تخصصية للتمريض، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، المنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».

جاءت مشاركة نقيب التمريض ضمن برنامج علمي موسع يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في تطوير مهنة التمريض ورفع كفاءة الكوادر الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية.

وقدمت الدكتورة كوثر محمود عرضين تقديميين رئيسيين؛ الأول بعنوان «البورد المصري والتمريض في مصر»، والثاني حول «أنشطة المجلس الصحي المصري في الإرشادات الإكلينيكية الجديدة للتمريض ومدونة السلوك المهني»، وقد تناولت في العرضين محاور جوهرية تتعلق بمستقبل الممارسة المهنية وجودة التعليم الصحي، مؤكدة أن بناء كوادر تمريضية قوية ومتخصصة هو ركيزة أساسية لأي نظام صحي متكامل.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود في العرض التقديمي الأول أن البورد المصري يعد أعلى شهادة تخصصية مهنية يحصل عليها خريجو القطاع الصحي بعد سنوات من الخبرة والتدريب، مشيرة إلى أنه برنامج تدريبي متقدم يماثل برامج الإقامة والزمالة العالمية، من حيث بناء القدرات وتنمية المهارات السريرية.

وأكدت أن تخصص التمريض في البورد المصري يمنح الممرض أو الممرضة مستوى احترافيًا متقدمًا، ويؤهلهم ليكونوا «أخصائي تمريض معتمد» في مجال دقيق، وهو ما يرفع جودة الرعاية الصحية ويُحسن الممارسة المهنية على أرض الواقع.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحصول على شهادات مهنية عليا مثل البورد يسهم في تعزيز صورة مهنة التمريض كمهنة علمية متخصصة، ويعزز ثقة المجتمع في دورها الحيوي داخل المنظومة الصحية.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن المجلس الصحي المصري يقوم بدور محوري في تنظيم الممارسات الصحية، من خلال وضع منظومة متكاملة للتعليم الطبي والصحي بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، وتأهيل العاملين في مختلف المهن الصحية.

وأوضحت أن المجلس يختبر الكوادر للتأكد من استيفائها متطلبات الممارسة الصحية الآمنة وفقًا للسياسة الصحية للدولة، كما يعمل على تحقيق التكامل بين الهيئات العلمية داخل مصر وخارجها لتحقيق أعلى المعايير الدولية في التدريب والممارسة المهنية.

وأكدت أن المجلس الصحي المصري هو المرجعية الأساسية لوضع الإطار المهني والأخلاقي لمهنة التمريض، بما يضمن توافق الممارسة التمريضية مع المعايير العالمية المبنية على الأدلة (EBP) ويرسخ ثقافة سلامة المريض وجودة الرعاية.

وأشارت إلى أن أنشطة المجلس تسهم في رفع كفاءة العاملين، وتوحيد المعايير المهنية، وتطوير الإرشادات الإكلينيكية، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

الدكتورة كوثر محمود المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكين الأفراد نقيب التمريض المجلس الصحي المصري نقابة التمريض البورد المصري التعليم الصحي كلية التمريض جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

أحمد سعد

حادثان خلال 3 شهور| قصة “فرح وحفل” وراء حادث الفنان أحمد سعد.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

فتاوى

فتاوى| حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة.. هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها؟.. هل تجب الطهارة أو الوضوء قبل ترديد الأذكار؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتوسيع قاعدة الأنشطة.. محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية

بالصور

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد