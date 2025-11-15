نقيب التمريض: المجلس الصحي المصري يسهم في رفع كفاءة العاملين

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، اليوم في جلسة تخصصية للتمريض، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، المنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».

جاءت مشاركة نقيب التمريض ضمن برنامج علمي موسع يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في تطوير مهنة التمريض ورفع كفاءة الكوادر الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية.

وقدمت الدكتورة كوثر محمود عرضين تقديميين رئيسيين؛ الأول بعنوان «البورد المصري والتمريض في مصر»، والثاني حول «أنشطة المجلس الصحي المصري في الإرشادات الإكلينيكية الجديدة للتمريض ومدونة السلوك المهني»، وقد تناولت في العرضين محاور جوهرية تتعلق بمستقبل الممارسة المهنية وجودة التعليم الصحي، مؤكدة أن بناء كوادر تمريضية قوية ومتخصصة هو ركيزة أساسية لأي نظام صحي متكامل.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود في العرض التقديمي الأول أن البورد المصري يعد أعلى شهادة تخصصية مهنية يحصل عليها خريجو القطاع الصحي بعد سنوات من الخبرة والتدريب، مشيرة إلى أنه برنامج تدريبي متقدم يماثل برامج الإقامة والزمالة العالمية، من حيث بناء القدرات وتنمية المهارات السريرية.

وأكدت أن تخصص التمريض في البورد المصري يمنح الممرض أو الممرضة مستوى احترافيًا متقدمًا، ويؤهلهم ليكونوا «أخصائي تمريض معتمد» في مجال دقيق، وهو ما يرفع جودة الرعاية الصحية ويُحسن الممارسة المهنية على أرض الواقع.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحصول على شهادات مهنية عليا مثل البورد يسهم في تعزيز صورة مهنة التمريض كمهنة علمية متخصصة، ويعزز ثقة المجتمع في دورها الحيوي داخل المنظومة الصحية.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن المجلس الصحي المصري يقوم بدور محوري في تنظيم الممارسات الصحية، من خلال وضع منظومة متكاملة للتعليم الطبي والصحي بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، وتأهيل العاملين في مختلف المهن الصحية.

وأوضحت أن المجلس يختبر الكوادر للتأكد من استيفائها متطلبات الممارسة الصحية الآمنة وفقًا للسياسة الصحية للدولة، كما يعمل على تحقيق التكامل بين الهيئات العلمية داخل مصر وخارجها لتحقيق أعلى المعايير الدولية في التدريب والممارسة المهنية.

وأكدت أن المجلس الصحي المصري هو المرجعية الأساسية لوضع الإطار المهني والأخلاقي لمهنة التمريض، بما يضمن توافق الممارسة التمريضية مع المعايير العالمية المبنية على الأدلة (EBP) ويرسخ ثقافة سلامة المريض وجودة الرعاية.

وأشارت إلى أن أنشطة المجلس تسهم في رفع كفاءة العاملين، وتوحيد المعايير المهنية، وتطوير الإرشادات الإكلينيكية، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.