محافظات

1800 متر.. الانتهاء من رصف طريق منشأة سلامة – الهجين بكفر الشيخ| صور

رصف طريق
رصف طريق
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن الانتهاء الكامل من أعمال الرصف بطريق منشأة سلامة – الهجين بمركز الرياض.

وقال المحافظ إن أعمال الرصف بالطريق تمت بطول 1800 متر وعرض 5 أمتار، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الطرق باعتباره أحد أهم ركائز التنمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن جميع مشروعات الرصف بالمحافظة تخضع لمتابعة ميدانية دقيقة، مع إعداد تقارير توضح نسب التنفيذ ومعدل الإنجاز.

 وأشار إلى أن مشروع رصف طريق منشأة سلامة – الهجين تم تنفيذه وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير الهندسية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، واستخدام خامات عالية الجودة، بما يتوافق مع معايير السلامة والراحة المرورية.

كفر الشيخ الرياض رصف الطريق محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

