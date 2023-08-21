جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة اعتراض مسيرة على حدود غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، فيديو يوثق لحظة إسقاط الطائرة المسيرة التي اعترضها عند حدود قطاع غزة.

وأرفق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع الفيديو بعبارة "شاهد لحظة اعتراض الطائرة المسيرة صباح اليوم عند حدود غزة".

وفي وقت سابق أمس، قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار، فوق السياج الأمني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أنه تم اعتراض الطائرة أثناء تحليقها من غزة باتجاه أشكول، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات ولم يتم تفعيل إنذار باللون الأحمر ولم تتسبب أية أضرار.

وأشار إلى أن الطائرة بدون طيار تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقد أقلعت من رفح.