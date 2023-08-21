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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة اعتراض مسيرة على حدود غزة

أرشيفية
أرشيفية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، فيديو يوثق لحظة إسقاط الطائرة المسيرة التي اعترضها عند حدود قطاع غزة.

وأرفق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع الفيديو بعبارة "شاهد لحظة اعتراض الطائرة المسيرة صباح اليوم عند حدود غزة".

وفي وقت سابق أمس، قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار، فوق السياج الأمني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أنه تم اعتراض الطائرة أثناء تحليقها من غزة باتجاه أشكول، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات ولم يتم تفعيل إنذار باللون الأحمر ولم تتسبب أية أضرار.

وأشار إلى أن الطائرة بدون طيار تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقد أقلعت من رفح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو إسقاط الطائرة المسيرة حدود قطاع غزة القبة الحديدية مدينة رفح جنوب قطاع غزة

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