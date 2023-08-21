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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا هتقدر تعدل في أي حاجة بعتها على واتساب.. الطريقة هنا

أخيرا هتقدر تعدل
أخيرا هتقدر تعدل في أي حاجة بعتها على واتساب.. الطريقة هنا

أطلقت منصة واتساب WhatsApp ميزة تحرير الرسائل الوصفية المحسنة لأجهزة iOS و Android. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تحرير ال captions على أنواع مختلفة من الوسائط ، مثل الصور ومقاطع الفيديو و GIFs والمستندات ، حتى بعد إرسالها. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عن طريق تحديث واتساب إلى أحدث الإصدارات على كلا النظامين الأساسيين.

قم بتصحيح الأخطاء وتحسين التواصل بسهولة على الرغم من التأخير الأولي ، يتم الآن طرح الميزة على نطاق واسع. يمكن للمستخدمين التحقق من توفرها عن طريق النقر مع الاستمرار على رسالة وصفية حديثة.

ومع ذلك ، فإن ميزة التحرير الجديدة لها قيد: يمكن إجراء التعديلات فقط في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة ومن الجهاز الذي أرسل الرسالة في البداية فقط.

يسمح هذا التحسين في المراسلة للمستخدمين بتحسين رسائلهم بعد إرسالها ، مما يعزز الوضوح والسياق. يوفر المرونة في تحسين ال captions للصور والمستندات وغيرها .

 

كيفية استخدام ميزة تحرير الرسائل الوصفية:

 

• تأكد من أنك قمت بتثبيت أحدث إصدار من واتساب على جهازك.

• افتح دردشة حيث أرسلت مؤخرًا رسالة مع caption.

• اضغط مع الاستمرار على الرسالة المحددة مع الcaption.

• إذا تم تمكين الميزة لحسابك ، فسترى خيار "تعديل الcaption".

• حدد خيار "تعديل الcaption".

• قم بإجراء التغييرات المطلوبة على الcaption.

• تأكد من أنك تقوم بالتعديل في غضون إطار زمني مدته 15 دقيقة بعد إرسال الرسالة الأصلية.

• أكد وحفظ التغييرات.

إلى جانب ذلك ، تم تقديم ميزات مثيرة أخرى مؤخرًا بواسطة WhatsApp ، مثل وضع Landscape ، ومشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو ، وإرسال صور بدقة أعلى.

واتساب WhatsApp Android iOS captions

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