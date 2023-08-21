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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يشيد بمشاركة كورال كلية التربية الموسيقية في مهرجان القلعة

كورال كلية التربية
كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بكورال كلية التربية الموسيقية كورال صوت العاصمة، الذي يشرف الجامعة في كافة المحافل من خلال مواهب طلابية متميزة وخاصةً في ظل كون جامعة حلوان جامعة فنون وثقافة.

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حيث يشارك كورال صوت العاصمة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان في مهرجان القلعة الدولي ٣١، المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، رئيس المهرجان الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ويقام الحفل يوم السبت 2 سبتمبر 2023 تمام الساعة 9مساءً.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية، أن الكلية تسعى لتنمية مواهب طلابها واستغلالها الاستغلال الأمثل واكسابهم العديد من الخبرات والمهارات المختلفة من خلال الاحتكاك بالجمهور العام، ويعد هذا التعاون الثاني مع دار الاوبرا المصرية.

كورال صوت العاصمة تدريب الدكتور محمد عبد القادر سيد و الدكتورة هدى نصير وتدريب وقيادة الدكتورة داليا حسانين.

كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان
كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان
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