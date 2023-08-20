تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تعرف على شروط الكليات وكيفية التقديم

تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمال استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بتنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، والجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، حيث تم فتح باب التسجيل إلكترونيا منذ الثلاثاء 15 أغسطس .

رابط التقدم لتنسيق الجامعات الاهلية 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم التقديم لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل جامعة، حيث يبلغ عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة، ويقدم الطالب طلب الالتحاق بالجامعة الراغب بها، عبر موقعها الخاص.

تنسيق الجامعات الاهلية 2023

الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

الحد الأدنى بتنسيق الجامعات الأهلية 2023

تشمل الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، ما يلي :