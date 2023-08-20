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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تعرف على شروط الكليات وكيفية التقديم

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمال استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بتنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، والجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، حيث تم فتح باب التسجيل إلكترونيا منذ الثلاثاء 15 أغسطس . 

رابط التقدم لتنسيق الجامعات الاهلية 2023 

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم التقديم لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل جامعة، حيث يبلغ عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة، ويقدم الطالب طلب الالتحاق بالجامعة الراغب بها، عبر موقعها الخاص. 

تنسيق الجامعات الاهلية  2023 

الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

الحد الأدنى بتنسيق الجامعات الأهلية 2023

تشمل الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، ما يلي : 

  • الطب 80٪ 
  • طب الأسنان 78٪ 
  • العلاج الطبيعي 76٪ 
  • الصيدلة 72٪ 
  • الطب البيطري 68٪ 
  • الهندسة 68٪ 
  • علوم الحاسب 62٪ 
  • التكنولوجيا الحيوية ، تكنولوجيا العلوم الصحية ، العلوم الأساسية 55 %
  •  الفنون التطبيقية ، الإعلام ، اللغات والترجمة ، الاقتصاد والإدارة ، التربية  55 %
  • العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية 55%.
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