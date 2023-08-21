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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة بمدينة الغردقة لرفع المخلفات الزراعية والقمامة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 نفّذت السلطات المحلية في مدينة الغردقة حملة مكثّفة لرفع المخلفات الزراعية والقمامة في عدد من المناطق بالتعاون بين حيي شمال وجنوب الغردقة. وتهدف هذه الحملات إلى تحسين البيئة المحلية والمساهمة في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

قام حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي بتنظيم حملة لرفع المخلفات الزراعية والقمامة في مناطق "مبارك 11،12،1314"، بالإضافة إلى منطقة بجوار مدرسة طه حسين. 

 

وفي نفس السياق، نظّم حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء محمد صلاح حملة لأعمال النظافة ورفع مخلفات الأشجار والقمامة في مناطق متعددة من المدينة.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود السلطات المحلية للحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها، حيث تسعى لتوفير بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين والزوار على حد سواء. وتعكس هذه الجهود التزام السلطات بتحسين مستوى الخدمات البيئية وتوفير بيئة صحية تعزز من جودة الحياة.

وقد أبدى المسؤولون عن الحملات تفاؤلهم بالتأثير الإيجابي لهذه الجهود على المدينة، مؤكدين أهمية تعاون جميع الأفراد والمؤسسات المحلية للمحافظة على نظافة المنطقة وجعلها مكانًا مريحًا وآمنًا للجميع.

تعكس هذه الحملات التوجه الإيجابي للمجتمع نحو الحفاظ على البيئة والمحافظة على نظافة المناطق العامة، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمشاركة الفعّالة في جعل المدينة أكثر جمالًا وراحةً للجميع.

الحفاظ على البيئة أعمال النظافة المؤسسات المحلية المخلفات الزراعية الوعى المجتمعى تحسين مستوى الخدمات جنوب الغردقة

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