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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على عقوبة نقل الأعضاء البشرية من جسم إنسان لآخر دون ثبوت موته

زراعة ونقل الأعضاء
زراعة ونقل الأعضاء البشرية

أقر قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ، عقوبات صارمة لكل منشأة مخصصة لزراعة الأعضاء قامت بنقل أو زرع نسيج من جسم إنسان لآخر دون ثبوت موته تصل لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار.


عقوبات المخالفين


نص القانون على أن يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (١٤) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.

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وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون.

كما يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة. 

ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة.

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