رئيس حزب البيئة العالمي: التغيرات المناخية موضوع خطير جدا بالنسبة لحياة الكوكب

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن موضوع التغيرات المناخية خطير جدا بالنسبة لحياة الكوكب، مشيرا إلى أن الأعاصير التي تحدث تلك الفترة، ومنها إعصار هيلاري فى كاليفورنيا الأمريكية، تعتبر غير طبيعية بسبب تصرفات الإنسان والإستهلاك الخطير لموارد الكوكب، من أعاصير وفيضانات وتصحر وغيرها.

وأضاف الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن إستراتيجيات حماية البيئة مفقودة فى الكوكب بعدد كبير من دول العالم، موضحا أن هناك دول وضعت إستراتيجيات، ولكن تحتاج الكثير من العمل وتأسيس مؤتمر لإنشاء إستراتيجية عالمية لحماية البيئة.

وتابع الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، أن الفياضانات التي تحدث بالفترة الأخيرة لم تكن تحدث بالقرن الماضي، لافتا: “رأينا أمطار غزيرة غير طبيعية أخرها بالكويت الجمعة الماضية أو بالسعودية، ورأينا التصحر بمناطق عديدة، وحرائق بالغابات وصلت للترميد، ولا نستطيع السيطرة عليها”.