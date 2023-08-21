"حرم جامعي صفر الكربون" دورة تدريبية بمركز الابتكار وريادة الأعمال بعين شمس

نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس دورة تدريبية لمدة ٣ أيام بعنوان "التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ باستخدام الترشيد في استهلاك المياه والطاقة والغذاء ... نحو نمط حياة مستدام في المدن الحديثة"

ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن جهود ورؤية جامعة عين شمس نحو التحول الأخضر، وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة



وذلك فى اطار مشروع بحثي بعنوان " حرم جامعي صفر الكربون" Net Zero Carbon Campus NZCC بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub



ومشروع "حرم جامعي صفر الكربون" هو مشروع بحثي بالشراكة بين جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وجامعة كينغستون بالمملكة المتحدة بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني. ويقوم على ادارة هذا المشروع البحثى من الجانب المصرى الاستاذ الدكتور مصطفى رفعت اسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الباحث الرئيسي وقائد فريق العمل البحثي، ويقوم المشؤوع بالتركيز على خفض البصمة الكاربونية وتحويل الحرم الجامعي نحو انبعاثات الكربون الصفرية.

