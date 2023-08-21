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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جولة عروض دولية للفيلم القصير ترينو خلال شهر أغسطس

صدى البلد

ينطلق الفيلم القصير ترينو للمخرج نجيب كثير في جولة دولية إذ يشارك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم (15 - 22 أغسطس/آب) كما يشارك في النسخة القادمة من مهرجان سينكويست (15 - 30 أغسطس) في سيليكون فالي. ويحصل الفيلم على عرضين في مسرح أيكون يوم الجمعة 25 أغسطس الساعة 9:45 مساءً، والعرض الثاني يوم الاثنين 28 أغسطس الساعة 9:30 مساءً. ومن المقرر أن يُعرض في مهرجان ريف السينمائي في لبنان الذي يُقام في نهاية شهر أغسطس. وكانت جولة الفيلم الدولية قد بدأت في البرتغال إذ شارك في مهرجان أفانكا السينمائي حيث نال ماكس بيمبرتون تنويه خاص لأفضل ممثل.

ويحكي الفيلم قصة طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكّلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي حيث كان في الاختيارات الرسمية بمسابقة الأفلام القصيرة، كما نافس في مهرجان DOKUFEST الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان Show Me Shorts السينمائي بنيوزيلندا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وترشح لأفضل فيلم طلبة قصير ضمن جوائز الجمعية البريطانية للمصورين السينمائيين.

فيلم ترينو من تأليف وإخراج نجيب كثير، ويشارك في بطولته محمد قريع، ماكس بيمبرتون، كوثر الذوادي، وإلينور كرو، ويشارك في إنتاجه شركات Seventh age pictures limited وSVP Tunisia، ويتولى توزيع ومبيعات الفيلم شركة MAD solutions.

نجيب كثير مخرج وسيناريست وموسيقي تونسي يعيش في لندن، درس الموسيقى وهندسة الصوت في جامعة ويست لندن عام 2011، ثم تشعب لدراسة التصوير السينمائي، ويعمل نجيب حاليًا على تطوير أول أفلامه الروائية.

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