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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قوة تحمل.. أفشة يثير دهشة الجمهور بالغطس في براميل الثلج.. شاهد

صدى البلد

شارك نجم الأهلي محمد مجدي أفشة صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

و ظهر مجدي أفشة من براميل الثلج ،ما أثار دهشة متابعية.

أعلنت رابطة الأندية عن اختيار محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، كأفضل لاعب خط وسط مهاجم، في الموسم المنقضي، وذلك وفقًا لاختيار الجمهور .

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "باختيارات الجماهير محمد مجدي أفشة هو أفضل خط وسط مهاجم لـ موسم 2022/23 🔴🦅"

 

في سباق مختلف، يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة مجددًا للتدريبات الجماعية، والتي كانت فد توقفت قرابة الثلاثة أسابيع، بعد انتهاء موسم الفريق الشاق، والذي حقق فيه جميع البطولات التي شارك فيها.

 

عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

 

وسيعود الفريق الأحمر، للتدريبات الجماعية بداية من يوم 24 أغسطس الجاري، للتحضير للموسم الجديد.

 

وبعد العودة للتدريبات، سينطلق معسكر الفريق المغلق بدولة النمسا بداية من يوم 28 من نهاية الشهر الجاري، على أن يستمر حتى 6 نن سبتمبر المقبل.

 

ويستهل الأهلي، مشواره في بطولات الموسم الجديد، بمواجهة فريق اتحاد العاصمة مساء يوم 13 من سبتمبر المقبل، في إطار بطولة السوبر الإفريقي.

 

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