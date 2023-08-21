عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع في أسعار النفط بالتزامن مع توقعات نقص المعروض

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع قلة المعروض العالمي بفعل خفض الصادرات من السعودية وروسيا، الأمر الذي تفوق في تأثيره على مخاوف متعلقة بنمو الطلب العالمي في ظل أسعار فائدة مرتفعة.

وبحسب وكالات أمباء عالمية، فأنه بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش صعدت أسعار خام برنت 75 سنتا إلى 85.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا إلى 82.05 دولار للبرميل.

ينقضي أجل عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر غدا الثلاثاء، وارتفعت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 73 سنتا إلى 81.39 دولار للبرميل.

وتسحب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مستويات قياسية من المخزونات جمعتها في وقت سابق هذا العام إذ تقلص المصافي الصينية المشتريات بعد تخفيضات في الإمدادات طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+. ودفع هذا أسعار النفط إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.

وفي يوليو انخفضت الشحنات السعودية إلى الصين 31 بالمئة مقارنة بيونيو، فيما ظلت روسيا بخامها الذي يباع بأسعار أقل، أكبر مورد للصين وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

النفط اسعار النفط خفض الصادرات خام برنت أسعار خام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

ترشيحاتنا

بناقل حركة أوتوماتيك.. سيارات SUV حديثة للبيع| صور

تلك الفئات يجب أن تَحذر.. مستشار الرئيس للصحة يقدم نصائح للتعامل مع متحور كورونا الجديد

بقوة شحن 240 وات.. ريلمي تروج لهاتفها GT 5 من خلال "الزجاج المعجزة"

خطوات التقديم علي الأراضي المميزة برنامج مسكن بالمدن الجديدة

قريبًا .. تحذير مرعب لـ زيلينسكي بعد ضربات الجيش الروسي

«غير مسئولة»|تفاصيل جديدة بقضية المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية تقلب مسار المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ