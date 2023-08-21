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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن ماسون جرينوود على خلفية قضية صديقته

ماسون جرينوود
ماسون جرينوود

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، نهاية التحقيق الداخلي مع لاعبه ماسون جرينوود، بعد إسقاط التهم الموجهة له المتعلقة باغتصاب صديقته والاعتداء عليها.

وبدأ مانشستر يونايتد تحقيقًا داخليًا في شهر فبراير الماضي، بعد إسقاط تهم الاغتصاب الموجهة لـ جرينوود.

وأكدت تقارير صحفية الأسبوع الماضي أن مانشستر يونايتد قرر إعادة جرينوود للفريق، لكن تلك التقارير قُوبلت باعتراض كبير من مشجعي النادي والفريق النسائي.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التوصل لاتفاق مع جرينوود أنه من الأفضل أن يكمل مسيرته في فريق آخر.

وجاء البيان كالآتي:"أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود.

وأضاف:"بدأت عمليتنا في فبراير 2023 ، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون. طوال الوقت ، أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه ، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق. وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام ، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

 وأردف:"بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا ، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن ماسون لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل. ومع ذلك ، وكما يقر ماسون علنًا اليوم ، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

واختتم:"يدرك جميع المعنيين ، بما في ذلك ماسون ، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد. لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد ، وسنعمل الآن مع ميسون لتحقيق هذه النتيجة".

وأُعتقل جرينوود البالغ من العمر 21 عامًا في يناير من العام الماضي، بتهمة اغتصاب صديقته والاعتداء عليها.

ونشرت شرطة مانشستر العظمى بيانًا أكدت خلاله إسقاط التهم في حق جرينوود ليصبح اللاعب حرًا.

ولم يشارك جرينوود في أي مباراة مع مانشستر يونايتد منذ اعتقاله في يناير، حيث تم إيقافه حتى انتهاء القضية.

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