777 ألف مشجع في مهرجان فيفا للجماهير بكأس العالم للسيدات

اختتم مهرجان فيفا للجماهير أعماله في المدن التسعة التي شهدت إستضافة فعاليات كأس العالم للسيدات التي اقيمت في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا.

وقال فيفا أنه منذ إنطلاق فعاليات البطولة يوم 20 يوليو الماضي أصبحت مهرجات الفيفا للجماهير

نقطة محورية لاحتفال آلاف الأشخاص الذين استمتعوا بالتجربة الفريدة من أجواء كرة القدم دون الدخول إلى الملعب.

وشارك 777 ألف مشجع في مهرجانات الفيفا للجماهير، مع تسجيل ذروة الحضور في 12 أغسطس عندما شاهد 68 ألف شخص في مختلف المدن فوز منتخب أستراليا على فرنسا في ربع النهائي المثير.

وتم بث جميع المباريات الـ 64 مباشرة عبر شاشات ضخمة، بينما قد قُدم الكثير من الترفيه للزوار من جميع الأعمار من خلال العديد من الفعاليات الموسيقية ذات شهرة عالية، و الدي جي، وأنشطة كرة القدم العائلية الأخرى.

وتضمنت الفقرات التي شهدها المهرجانات بعض الفقرات الترفيهية بعضًا من أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى الأسترالية والنيوزلندية، مع فنانين مثل ليدي هوك، جيسيكا موبوي، كيمبرا، وسان سيسكو، إلى جانب مواهب محلية صاعدة.