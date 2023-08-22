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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حجة وعمرة تامة وأنت في بيتك.. أدركها بـ 10 أمور

حجة وعمرة تامة
حجة وعمرة تامة

حجة وعمرة تامة وأنت في بيتك من الأمور التي يغفل عنها كثير من المسلمين، ثواب حجة وعمرة تامة لمن يصعب عليه السفر لأداء المناسك بالأراضي المقدسة. 

أجر حجة وعمرة تامة

ولكن هل يجوز الجلوس في البيت حتى الشروق لمن أراد أجر حجة وعمرة تامة ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.

هل يجوز الجلوس في البيت حتى الشروق؟

يقول سائل: سمعتُ أنَّ مَن صلى الفجر ثم ينتظر الشروق وهو يذكر الله تعالى له ثواب حجة وعمرة تامة، فهل يجوز لي أن أنتقل إلى البيت ولا أستمر في المسجد ؟ وهل تدخل النساء في هذا الثواب ؟، ليوضح عاشور أن الشرع حثَّ على إحياء الوقت بعد صلاة الفجر إلى الشروق بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن؛ لأنه وقت مبارَك ولما في ذلك من ترتُّب الثواب العظيم لفاعل ذلك كما ورد عن أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " ، والحديث عامٌّ شاملٌ للرجال والنساء على حد سواء.

ولفت إلى أنه قد اختلف العلماء في حصول هذا الثواب فيمن انتقل من مكان صلاته إلى مكان آخر ؛ فحمله بعضهم كابن رجب الحنبلي على ظاهره فاشترط ألا يخرج من مصلاه الذي جلس فيه ، وقال جماهير العلماء كالإمام مالك وابن عبد البر المالكي وابن حجر العسقلاني الشافعي : إنه يحصل على هذا الأجر الكبير ما دام في نية الذكر وانتظار الشروق وصلاة الضحى ، وحبس نفسه من الانشغال بالأمور الدنيوية ، لكنهم اشترطوا أن يكونَ الانتقال في إطار المسجد ، وقال الشيخ المُلَّا علي القاري بحصوله حتى ولو رجع إلى بيته ما دام على نيته.

وشدد على أن الاشتغال بأنواع الذكر عقب صلاة الصبح إلى الشروق فيه خير عظيم وأجر جزيل ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة ، ويحصل على نفس الأجر مَن صلى في المسجد ورجع إلى بيته ما دام على نية الانتظار وحالة الذكر ولم ينشغل بأمور الدنيا حتى ترتفع الشمس ويصلي الضحى ، وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة سواء بسواء، حتى لو صلت في بيتها ما دامت لم تنشغل بأمور الدنيا.

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آخر وقت أداء صلاة الفجر

قالت دار الإفتاء إنه إذا صلى المسلم فريضة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وما قبل طلوع الشمس فقد صح أداؤها في وقتها، لكن ينقسم وقتها بحسب الفضل والثواب إلى أربعة أقسام:

الأول: وقت فضيلة، وهو أن يؤديها أول وقتها.

الثاني: وقت اختيار، وهو أن يؤديها فيما بعد وقت الفضيلة إلى وقت الإسفار؛ أي الإضاءة وانتشار أنوار الصبح في السماء.

الثالث: وقت جواز بلا كراهة، وهو أن يؤديها بعد ذلك إلى وقت الحمرة الذي يسبق طلوع الشمس.

الرابع: وقت جواز مع الكراهة وهو أن يؤديها ما بين وقت الحمرة وبين وقت طلوع الشمس.

وبينت أن فضلُ الأداء في هذه الأوقات وثوابُه متفاوتٌ على نفس الترتيب السابق؛ فالأول أكثرهم ثوابًا، والأخير هو الأقل، حيث قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 353): [وَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ أَيْ بَعْضُهَا كَمَا مَرَّ، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لا تُؤَخَّرَ عَنِ الإِسْفَارِ، أَي الإِضَاءَةِ؛ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ الْمَارِّ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَات: فَضِيلَةٍ؛ وَهِيَ أَوَّلُهُ، ثُمَّ اخْتِيَارٌ إلَى الإِسْفَارِ، ثُمَّ جَوَازٌ بِلا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِهَا، ثُمَّ جَوَازٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ] اهـ.

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أعمال تعدل حجة وعمرة تامة

1- جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس حج واعتمار بلا ترحال.. قال الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة.

2 - بر الوالدين أعظم حجة فهما جنة الدنيا والآخرة.. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلاً ببر أمه وقال له "أنت حاج ومعتمر ومجاهد" ويعني: إذا برها.

3- أداء واجبات الوظيفة والوطن والدين والناس أفضل حجة. 

4- التوقف عن إيذاء الناس أفضل حجة، قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان.

5- صلاة العشاء فى جماعة حجة والفجر عمرة.. قال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء فى جماعة تعدل حجة وصلاة الغد في جماعة تعدل عمرة.

6 - صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين..عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة". 

7 - حتى صلاة الجمعة حجة تطوع وأجرها كصلاة زيادة.. اعتبر الإسلام أن شهودك لصلاة الجمعة يعدل حجة تطوع قال سعيد بن المسيب هو أحب إلى من حجة نافلة. 

8 - الخروج إلى المسجد ﻷداء صلاة مفروضة حج..عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر". 

9 - التسبيح وذكر الله بعد الصلوات حج واعتمار.. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين".

10- العمرة في رمضان حجة فى الأجر..فات بعض النساء الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة قال: "اعتمرى في رمضان فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معى".

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