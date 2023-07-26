الأولى علمي في الثانوية الأزهرية: أتمنى من شيخ الأزهر رحلة حج لوالدي

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الثانوية الأزهرية 2023 ، بعد حصولهم على المراكز الأول هذا العام.

وحصلت الطالبة أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، على المركز الأول في القسم العلمي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

وخصت أسماء عبدالله ، الأولى على القسم العلمي ، “صدى البلد”، بأول تصريح لها، بعد حصولها على المركز الأول بالثانوية الأزهرية ، معبرة عن سعادتها الغامرة بهذا النجاح والتفوق.

أوائل العلمي بالثانوية الأزهرية

وعبرت أسماء عبدالله ، عن أمنيتها التي تتمنى تحقيقها بعد هذا النجاح ، وهي أن يتكفل شيخ الأزهر بنفقة الحج لوالدها ووالدتها، قائلة "نفسي أخد أبويا وامى ونجح سوا".

وقالت أسماء عبدالله ، الأولى على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية ، إن شيخ الأزهر ، هاتف والدها ، وأخبره بنجاح ابنته وحصولها على المركز الأول.

وأوضحت ، الطالبة الأولى على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية ، أنها كانت تحضر الدروس الخصوصية في جميع المواد ، وكانت تجتهد في المذاكرة وتترك التوفيق على الله تعالى.

وأكدت أنها لم تتوقع هذا النجاح والتفوق بهذا الشكل ، وأن تكون من أوائل الثانوية الأزهرية 2023 ، معلنة عن شكرها لله تعالى على هذا النجاح والتفوق.

وكشفت الأولى على القسم العلمي ، عن أصعب المواد التي واجهتها في امتحانات الثانوية الأزهرية ، منوها أن الصعوبة كانت متمثلة في مادة الفيزياء والكيمياء، وبشكل عام ، كانت هناك صعوبة في امتحانات هذا العام عن السنوات السابقة.



وعبرت الطالبة أسماء عبدالله ، عن أمنيتها في الالتحاق بكلية الطب بعد هذا النجاح والتفوق، متمنية التوفيق لكل زميلاتها اللاتي شجعنها هذا العام ، وتتمنى أن يحصلن على الدرجات العليا.