عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

54 عاما على إحراقه..الأزهر: "هيلفي" يعيد إلى الأذهان المخططات الخبيثة ضد المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

سلط مركز الأزهر لـ مكافحة التطرف في تقرير له اليوم، الضوء على 54 عامًا من حريق المسجد الأقصى بفلسطين على يد الاحتلال الصهيوني.

ويمضي اليوم 54 عامًا على واحدة من أبشع الجرائم التي نفذها الاحتلال الصهيوني بحق أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومسرى رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى المبارك؛ بهدف تدمير وطمس أهم المعالم الإسلامية والتاريخية في مدينة القدس المحتلة، وهي جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك عمدًا.

54 عامًا على إحراق المسجد الأقصى

في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس عام 1969م، أشعل الصهيوني المتطرف ذو الأصل الاسترالي "مايكل دينيس روهان" النيران في المصلى القبلي بالمسجد المبارك، تلك النيران التي التهمت أكثر من ثلث مساحته الإجمالية، من ضمنها أجزاء كبيرة ومهمة من معالمه التاريخية، في مقدمتها منبر صلاح الدين الأيوبي، كما أحدثت النيران ضررًا كبيرًا في بناء المسجد وأعمدته وزخرفته القديمة.

ومما يؤكد تورط سلطات الاحتلال في التخطيط لهذا العمل الإجرامي، فقد قطعت قوات الاحتلال -بالتزامن مع الحريق- الماء عن المصلي القبلي بالمسجد ومحيطه، وتباطأت في إرسال سيارات الإطفاء.

في ذكرى إحراق الأقصى.. الجامعة العربية تطالب بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال

مع ذكرى إحراقه.. مفتي القدس يدعو الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

وتابع الأزهر: على الرغم من مرور أكثر من خمسة عقود على هذا الفعل الإجرامي، لاتزال سلطات الاحتلال تعمل على ذات المخطط الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًّا ومكانيًّا، وهو ما أبرزه المخطط الذي أعلن عنه عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود "عميت هليفي"، ذلك المخطط الذي ينص على تخصيص مسجد قبة الصخرة ومحيطه حتى الحد الشمالي للأقصى للمستوطنين؛ من أجل بناء هيكلهم المزعوم.

وشدد مرصد الأزهر في إطار تذكيره بهذه الجريمة البشعة، يشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن الأقصى بكامل مساحته هو حق للمسلمين وحدهم دون غيرهم، مؤكدًا رفضه القاطع لأي مخطط صهيوني يستهدف تقسيم المسجد المبارك، أو فرض واقع جديد داخل ساحاته، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني بأذرعته كافة يُعد اعتداءً صارخًا على الأمة الإسلامية، مما يوجِب اتخاذ موقف موحد وحازم يضع حدًّا لتدنيس أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومسرى رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم.

المسجد الأقصى إحراق المسجد الأقصى الاحتلال الصهيوني أولى القبلتين ثالث الحرمين الأزهر مكافحة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

موضوعات متعلقة

هل تصح الصلاة بملابس دخلت بها الحمام؟.. مجدي عاشور يجيب

النشرة الدينية.. فضل المداومة على قراءة سورة البقرة.. هل نشعر بقرب الأجل قبل الموت بـ 40 يومًا؟

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء؟.. أيجعلني الكذب مذنبة رغم صلاتي وتلاوتي للقرآن؟

من هم بنو أبيرق.. وما قصة بشر وبشير ومبشر بالقرآن؟ علي جمعة يوضح

إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب .. حكماء المسلمين: الأديان لم تكن أبدًا بريدًا للتطرف

تنسيق جامعة الأزهر 2023 .. الموعد والفئات المتاح لها التقديم إلكترونيا

خلال ملتقاه الأسبوعي.. الجامع الأزهر يناقش قضية الإسلام والأمن الأسري غدا

التوسل بالنبي في الدعاء.. حكمه وهل يجوز إنشاد الأبيات التي فيها استغاثة بجنابه؟

ترشيحاتنا

اتعمل بيها صفقات.. سليمان وهدان يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن غرامة شيكابالا

هل تجدي التطعيمات السابقة؟| الصحة تحسم الجدل بشأن متحور كورونا الجديد "EG.5"

تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح.. ماذا فعلت جماهير اتحاد جدة؟

مناخ العالم على حافة الهاوية| "ناسا" ترسم خريطة الطقس.. والنتائج مرعبة

48 ساعة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع مول دايموند الأسمرات

بريطانيا.. الحكم على ممرضة بالسجن مدى الحياة لقتلها 7 أطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل فى عيد ميلادها

طرق التغلب على الإصابة بمتحور "ايريس"

القائمة الكاملة لعلاج التهاب المفاصل.. الأدوية والحيل المنزلية

بفستان ملفت.. بوسى تثير الجدل من أحدث ظهور لها

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ