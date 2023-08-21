بيخوني مع بنت الجيران..عبير: انفصلت عن جوزي وبيحاول يرجعني عشان 20 ألف جنيه

"بيخوني مع بنت الجيران، ويتغزل في أجسادهن، ومدمن تصوير بنات" تلك الكلمات خرجت من لسان عبير صاحبة ال 27 عاما، بعد ان طفح منها الكسل وتوجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق على زوجها لسوء تصرفاته.

هنا في محكمة الأسرة، بالتجمع الخامس، وقفت عبير في بهو القاعة تنظر يميناً وشمالاً، عينيها شارده، تترقب المارة، حتى وصلت المحامية، وروت لها قصتها بالكامل مع زوجها وسوء المعاملة، لرفع دعوى طلاق امام محكمة الاسرة بالتجمع الخامس.

بصوت منخفض لا يسمعه سوى القريب منها، ونبرات كادت تقطع القلوب، تقول عبير:"اتجوزت في سن العشرين عاما من عمري، وكنت أعمل في إحدى الصيدليات، وبعد الزواج مكثت ما يقرب من 4 سنوات دون عمل، وذلك رغبة من زوجي، أكرمني الله خلال تلك الفترة بطفل، ومع مرور الأيام اشتد عود ابني وأصبح طفلاً مدللا و طلباته كثيرة فضلا عن التزاماته اليومية في الحضانة".

مساعدة في مصاريف البيت

هنا قررت أن أعود للعمل مرة أخرى لمساعدة زوجي في مصاريف المنزل، تناقشت خلالها مع زوجي، ولكن رفض في بداية الأمر، وقال لي:أنا بغير عليكي ومش عايزك تنزلي الشغل، ومع مرور الوقت ناقشتة في موضوع عملي مرة أخرى وبعد مناقشات طويلة وافق وبدأت انزل سوق العمل مرة أخرى".

ولكن كانت الصدمة بالنسبالي لما فتحت تليفونة بالصدفة وجدت صور بنات الجيران على هاتفه، هنا استشاط غضبي، وقلت له": أنا بنزل الشغل عشان أوفر مصاريف ابني"، وبعد مشادات بينا ذهبت إلى بيت والدي، مكثت ما يقرب من 15 يوما، حتى تدخل والدي وبعض أقاربي، وعدت مرة أخرى إلى المنزل، ولكن قلبي كان يحترق بداخلي على ما بدر من زوجي و خيانته لي.

عبير ومحكمة الأسرة



وبعد الخلاف اللي حصل بينا بأسبوع واحد فقط، حضرت لي إحدى السيدات أخبرتني أن جوزي بيكلم بنات في الشارع، لم أفعل شيئا في تلك اللحظة حتى تاكد بنفسي وسمعت صوته يتحدث في هاتف المحمول، مع بنت الجيران ويتغزل في جسدها.

أنهت عبير حديثها قائلة:" أنا دلوقتي انفصلت وهو بيحاول يصالحني ونرجع نعيش تاني عشان الدهب اللي معايا الذي يقدر ب 20 ألف جنيه".