جوزي ترك اطفالي ياكلوا من صفائح الزبالة.. مأساة أميرة داخل محكمة الأسرة

" جوزي ترك البيت وقاعد عند والدته، ومش بيبعت لي فلوس اصرف بيها على اولادي"، تلك كانت بداية حديث اميرة داخل محكمة الاسرة في القاهرة الجديدة، حيث كانت تقف امام الباب الرئيسي لمبني المحكمة تترقب المارة، ووجها شاحب حتى اقدمت إلي غرفة المنازعات لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.

تقول،اميرة، صاحبة الواحد والثلاثون عاماً، في دعواها التي اقامتها داخل محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ان زوجها تركها بعد زواج دام ما يقرب من 7 سنوات اثمر عن 3 أطفال لتكون النهاية أمام المحكمة لرفع دعوى نفقة.

وتابعت، أميرة، في دعواها التي أقامتها في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة،:"جوزي ميسور الحال،و في بداية الزواج مكنش بيحرمني من اي حاجه ودائما كانت طلباتي كلها مجابه، ولكن مع مرور الأيام بدات الحياة تقصوا علينا حتى اكرمنا الله بثلاث اطفال وبدء زوجي يتعثر في مصاريف المنزل ومن هنا بدات المشاكل تدخل منزلنا.

واستطردت، اميرة صاحبة الواحد والثلاثون عاما، في يوم وليلة، قرر زوجي ان يترك لي المنزل ويذهب عند والدتة بالايام والشهور ويترك المنزل دون اكل ولا شرب، وعندما اطلب مصاريف الاطفال يقوم بضربي وفجأة دخلت على اطفالي لقيتهم بيلموا بواقي الاكل من سلة المهملات وبياكلوها.

مأساة أميرة داخل محكمة الأسرة

انهت اميرة حديثها قائلة": انا مش قادرة استحمل وقررت ارفع دعوى نفقة ضد زوجي امام محكمة القاهرة الجديدة لمطالبته بالنفقة على أطفاله.

وكانت، أقامت سيدة تدعى أميرة. ن، دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجها تطالبه بالنفقة على اولادها الصغار.

